        Haberler Spor Basketbol Yunanistan: 92 - Finlandiya: 89 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Yunanistan: 92 - Finlandiya: 89 | MAÇ SONUCU

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 19:48 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:48
        Yunanistan, Avrupa üçüncüsü oldu!
        Yunanistan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) üçüncülük maçında Finlandiya'yı 92-89 yenerek bronz madalyaya ulaştı.

        Yunanistan, Avrupa Şampiyonası'nı 1949 ve 2009'un ardından 3. kez üçüncü tamamladı.

        Finlandiya ise ilk yarı final sevinci yaşadığı EuroBasket'i 4. basamakta bitirdi.

        Salon: Arena Riga

        Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Antonio Conde (İspanya), Julio Anaya (Panama)

        Yunanistan: Dorsey 20, Sloukas 7, Katsivelis, Papanikolaou 4, Giannis Antetokounmpo 30, Toliopoulos 15, Kalaitzakis 5, Samodurov, Kostas Antetokounmpo 3, Thanasis Antetokounmpo, Mitoglou 8

        Finlandiya: Little 6, Grandison 8, Valtonen 18, Jantunen 13, Markkanen 19, Salin 5, Nkamhoua 15, Maxhuni, Muurinen 5, Gustavson

        1. Periyot: 24-15

        Devre: 48-34

        3. Periyot: 69-56

        4. Periyot: 92-89

        Beş faulle çıkanlar: 39.10 Nkamhoua (Finlandiya), 39.40 Toliopoulos (Yunanistan)

