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        Haberler Dünya Yunan hava yolları şirketi Aegean, Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma kararını uzattı | Dış Haberler

        Yunan hava yolları şirketi Aegean, Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma kararını uzattı

        Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:47 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:47
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        Yunan hava yolları İsrail'e uçmayacak
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        Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda, daha önce duyurulan Tel Aviv'e yapılacak tüm seferlerin güvenlik nedeniyle 6 Ağustos'a kadar askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi.

        Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarılan açıklamada, Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na olan tüm uçuşların da aynı tarihe kadar askıya alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.

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