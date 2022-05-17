İstanbul'da Yunan Film Günleri

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Yunanistan’dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye’den İstos Film ile İstos Yayın’ın ortaklığında ilki yapılacak Yunan Film Günleri, ülke sinemasının 1960’lardan 1980’lere uzanan verimli döneminden seçilmiş usta işi filmleri yenilenmiş kopyalarıyla İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak.

Theo Angelopoulos’un Yeni Yunanistan Sineması’nın doğuşu olarak işaret edilen 1970 yapımı filmi 'Anaparastasi' ile açılışını yapacak Yunan Film Günleri’ndeki gösterimlere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak.

Yunanistan sinemasından film profesyonellerini İstanbul’da ağırlayacak etkinliğin konuklarından biri de, Angelopulos'un 'Büyük İskender', 'Leyleğin Geciken Adımı', 'Sonsuzluk ve Bir Gün', "Ulis'in Bakışı" filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi 'Bulutları Beklerken'in senaristi Petros Markaris olacak.