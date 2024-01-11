Yunan adalarına kapıda vize ne zaman başlayacak? Miçotakis açıkladı | Ege Adalarında verilecek geçici (kapıda) vize uygulaması ne zaman başlayacak, nasıl alınacak?

Yunan adalarına kapıda vize ne zaman başlayacak? Miçotakis açıkladı | Ege Adalarında verilecek geçici (kapıda) vize uygulaması ne zaman başlayacak, nasıl alınacak?

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.

Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiğini söyledi.

"İYİMSER HAVADAN FAYDALANACAĞIZ" Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu: REKLAM "Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgilerimizi net belirleyeceğiz. Öte yandan, geneldeki iyimser havadan da faydalanacağız, ki bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki yarattığını söyleyebilirim."

ADALARA KAPIDA VİZE UYGULAMASI Miçotakis, Aralık'ın ilk haftasında, Erdoğan ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yunanistan’ın (Türkiye'nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye’nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa’yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonundan talep etti ve bunu sağladı." açıklamasında bulunmuştu. Ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin "Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize" uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirmişti. * Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.