Yumuşak ve ipeksi saçların sırrı: 10 kolay adım ile kusursuz saçlara sahip olun!

4. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Yumuşak, ipeksi ve ışıltılı saçlar için haftada bir bu bakımı uygulayın. 1 yemek kaşığı (15 ml) kadar erimiş (ama sıcak olmasın) Hindistan cevizi yağını alın ve saç köklerinden başlayıp uçlara kadar uygulayın, her bir saç tutamının yağa bulandığından emin olun. Saçlarınızı tarayın ve bir duş bonesi veya streç filmle sarıp yağı saçınızda bir saat veya bir gece bekletin.