Yumuşak ve ipeksi saçların sırrı: 10 kolay adım ile kusursuz saçlara sahip olun!
Saçlarınızın her gün ipeksi ve yumuşak görünmesini mi istiyorsunuz? Artık kuaföre gitmenize gerek kalmadan, evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle hayalinizdeki saçlara kavuşabilirsiniz. İşte, saçlarınızı hem sağlıklı hem de parlak tutmanızı sağlayacak 10 adım!
- 1
Her sabah aynaya baktığınızda parlak ve sağlıklı saçlar görmek istemez misiniz? Artık bu hayal değil! Evde basit ve etkili yöntemlerle 10 adımda yumuşak ve ipeksi saçlara ulaşmanın ipuçlarını sizler için derledik. Saçlarınızın hem görünümünü hem de sağlığını korumanın yollarını keşfederek, her gün kuaförden çıkmış gibi hissetmek mümkün. İşte detaylar!
- 2
1. SAÇ KABARIKLIĞINI ALMAK İÇİN SERUM UYGULAMAK
Saçlarınız kuruyup çatallanmaya müsaitse serum kabarıklığı önlemenin etkili yollarından biridir. Duştan sonra serumu saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde gün içinde saçınızın kabarması durumunda tekrar uygulamakta bir sakınca yoktur.
- 3
2. ARGAN YAĞI
Argan yağının saçın yumuşak, güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan onarıcı özellikleri olduğu keşfedilmiştir. O kadar hafiftir ki bu yağı saçınızda kalacak bir saç kremi olarak uygulayabilirsiniz. Şampuandan sonra saçlarınız hâlâ nemliyken az miktar yağı saç uçlarına yoğunlaşarak saçınıza uygulayın.
-
- 4
3. ISI KORUYUCU
Saçlarınıza fön çekmeyi, düzleştirmeyi veya kıvırcık yapmayı düşünüyorsanız her zaman ısıya karşı koruyucu bir ürün kullanmalısınız. Bu, ısının saçlarınızı yakmasını ve matlaştırmasını ve saçlarına zarar vermesini önler. Ürünü saç tutamlarınıza sıkın ve saçlarınıza şekil vermeden önce ürünün kurumasını bekleyin.
- 5
4. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Yumuşak, ipeksi ve ışıltılı saçlar için haftada bir bu bakımı uygulayın. 1 yemek kaşığı (15 ml) kadar erimiş (ama sıcak olmasın) Hindistan cevizi yağını alın ve saç köklerinden başlayıp uçlara kadar uygulayın, her bir saç tutamının yağa bulandığından emin olun. Saçlarınızı tarayın ve bir duş bonesi veya streç filmle sarıp yağı saçınızda bir saat veya bir gece bekletin.
- 6
5. ZEYTİNYAĞI
1 yemek kaşığı (15 ml) zeytinyağını saçınıza uygulayın, ardından saçınızı bir duş bonesi veya streç filmle sarın. Saçlarınızın yağı emmesi için 1 saat bekleyin, sonra boneyi çıkartın ve yağdan arınmak için saçlarınızı şampuanla yıkayın.
-
- 7
6. BALLI MUZ MASKESİ
Bal saça ışıltı verir, saçı pürüzsüzleştirir ve yumuşatırken muz da saça nem katar. Bir adet muzu ezip 1 tatlı kaşığı (5 ml) balla karıştırın. Duşta saçlarınızı ıslatın ve bal muz maskesini köklerden uçlara doğru tarak yardımıyla uygulayın. Duş alırken maske saçınızda kalsın, ardından saçınızı şampuanlayın ve durulayın.
- 8
7. SAÇLARINIZI HER GÜN YIKAMAYIN
Saçlarınızın yumuşak ve ipek gibi olması için saç derinizin saçlarını güçlendirmek için ürettiği yağ olan sebumun doğal nemlendirici etkisine ihtiyacı vardır. Saçlarınızı her gün yıkarsanız bu besleyici yağı yıkayarak saçlarınızın pürüzsüz ve yumuşak değil kuru ve çatallı görünmesine neden olursunuz.
- 9
8. SAÇLARINIZI YIKARKEN SOĞUK SU KULLANIN
Saçlarınızı buz gibi soğuk suyla yıkamak zor olabilir ancak ipeksi, yumuşak saçlara sahip olmak istiyorsan suyu mümkün olduğunca soğuğa ayarlayın. Soğuk su saç kılı yuvasının düz kalmasını sağlar, böylece saçlarınız kuruduğunda yumuşak ve parlak görünür. Sıcak su ise tam ters etki yaratır, saçlarının kabarmasına neden olur ve saçlarınızı kurutur.
-
- 10
9. SÜLFATSIZ ŞAMPUAN KULLANIN
Sülfatlar bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı ve benzerleri dâhil olmak üzere birçok temizlik ürününde bulunur. Sülfatlar yağları çıkarmakta etkilidir ama bu ürün saçlarına fazla ağır gelerek saçlarında kabarıklık ve hasara neden olabilir. Saçlarınızı koruyucu yağlardan arındırmadan temizleyecek sülfatsız bir şampuan bulun.
- 11
10. İPEK YASTIK KILIFI KULLANIN YA DA EŞARP BAĞLAYIN
Koton yastık kılıfları saçındaki nemi emerek kuru ve mat görünmesine neden olabilir. İpek yastık kılıfı kullanmaya başlayın veya gece yatmadan önce saçlarını ipek bir eşarpla sarın.
Kaynak: WikiHow