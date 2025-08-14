Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.939,21 %-0,10
        DOLAR 40,7883 %0,04
        EURO 47,7216 %-0,08
        GRAM ALTIN 4.402,36 %0,06
        FAİZ 40,24 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 50,42 %-0,18
        BITCOIN 121.806,00 %-0,93
        GBP/TRY 55,4123 %0,04
        EUR/USD 1,1679 %-0,22
        BRENT 65,93 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 7.197,86 %0,06
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Yumurta üretimi düştü, süt ve tavuk eti üretimi arttı - Alışveriş Haberleri

        Yumurta üretimi düştü, süt ve tavuk eti üretimi arttı

        TÜİK verilerine göre haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 13,9 süt üretimi de yüzde 0,9 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yumurta üretimi düştü, süt ve tavuk eti üretimi arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi rakamlarını yayınladı.

        Buna göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde, 10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,9 arttı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde10,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde14,1 arttı.

        TAVUK ETİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

        Bir önceki ay 241 bin 782 ton olan tavuk eti üretimi Haziran ayında yüzde 16,2 oranında azalarak 202 bin 521 ton oldu.

        REKLAM

        Bir önceki ay 1 milyar 526 milyon 665 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 1 milyar 518 milyon 267 bin adet oldu.

        TİCARİ SÜT İŞLETMELERİNCE 934 BİN 745 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

        TÜİK'in süt ve süt ürünleri üretimi verisine göre ise Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

        Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,4 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 28,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 18,8 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 7,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde3,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,2 arttı.

        Bir önceki ay 999 bin 348 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 934 bin 745 ton oldu.

        Bir önceki ay 131 bin 232 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 124 bin 852 ton olarak gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa