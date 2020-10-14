Yulaf ile hazırlanan maskeler cildin pürüzsüz olmasını, temizlenmesini, lekelerin giderilmesi ve sivilce oluşumunun engellenmesini sağlamaktadır. Cilde uygulandığında nemlendirme sağlayarak, yumuşamasına yardımcı olmaktadır.
Yulaflı Yüz Maskeleri Tarifleri
- Salatalıklı Yulaf Maskesi; 1 tane salatalığı soyun ve küçük parçalar halinde keserek blendırdan geçirin. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı aleo vera jeli ve 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ekleyin. Farklı bir yerde 1 yumurta akını çırpın ve karışımın içerisine yavaşça ekleyerek karıştırın. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. 10 günde 1 kez uygulayabilirsiniz. Cildinizi derinlemesine nemlendirerek, beslenmesini sağlamaktadır.
- Zeytinyağlı Yulaf Maskesi; 1 yumurta, yarım bardak yulaf ezmesi ve 2 tatlı kaşığı zeytinyağını krem kıvamı alana kadar karıştırın. Ardından cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildinizin yağ dengesini ayarlayarak, aşırı sivilce oluşumunu önlemektedir.
- Ballı Yulaf Maskesi; 3 yemek kaşığı balı benmari usulü ısıtın. İçerisine 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ekleyin ve homojen hal alana kadar karıştırın. Karışımı cildinize uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildinizdeki ölü hücreleri temizleyerek nefes almasını sağlayacaktır.
- Yoğurtlu Yulaf Maskesi; blendır içerisinde 3 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı çiçek balı ve yarım salatalığı karıştırarak, püre haline gelmesini sağlayın. Üzerine yarım bardak yulaf ezmesi ekleyerek tekrar karıştırın. Yaklaşık 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Cildinize uygulayın ve 30 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildinizin nem ihtiyacını sağlayacaktır.
- Sütlü Yulaf Maskesi; 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 2 yemek kaşığı sütü ocakta kaynatın. Kaynayan karışım soğuduğunda içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek karıştırın. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildinizi tüm siyah nokta ve ölü hücrelerden temizleyecektir.
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