Yulaf ile hazırlanan maskeler cildin pürüzsüz olmasını, temizlenmesini, lekelerin giderilmesi ve sivilce oluşumunun engellenmesini sağlamaktadır. Cilde uygulandığında nemlendirme sağlayarak, yumuşamasına yardımcı olmaktadır.

Yulaflı Yüz Maskeleri Tarifleri