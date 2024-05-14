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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı - Diyarbakır haberleri

        "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı!

        Diyarbakır'da, taksiyle getirildiği hastanede, yüksekten düştüğü ifade edilen 23 yaşındaki Eyüp Diyar Fidan, tedaviye alındı. Aynı saatlerde yaşanan, 4 yaralı olan bıçaklı, silahlı kavgayla ilgili çalışan polis, kamera görüntülerinden belirlediği kişilerden Fidan'ın da taksiyle hastaneye götürüldüğünü öğrendi. Polis, hastaneye gidip olayın düşme olmadığını belirterek doktorları uyardı. Bıçakla yaralanan Fidan, hayatını kaybetti. Fidan'ı bıçakladığı belirlenen 31 yaşındaki Çetin Eren ise tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:59
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        "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı!
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki özel hastaneye 10 Mayıs akşamı taksiyle getirilen ve 'Yüksekten düştü' denilen Eyüp Diyar Fidan (23), tedaviye alındı.

        GÜVERCİN KAVGASINDA 4 KİŞİ YARALANMIŞ

        DHA'da yer alan habere göre aynı saatlerde Fatih Caddesi'nde komşu 2 esnaf arasında güvercin nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

        YARALILARI TAŞIYAN TAKSİ TAKİBE ALINDI

        Yaralılar Çetin Eren (31), B.E. (47) ve S.E.'yi belirleyen polis, diğer yaralının taksiyle götürüldüğünü tespit etti. Taksinin gittiği istikameti takibe alan polis, yakındaki özel hastaneye götürüldüğünü gördü.

        YÜKSEKTEN DÜŞME DEĞİL BIÇAKLA YARALAMA

        Taksiyle getirilen kişinin Eyüp Diyar Fidan olduğu ve acil servistekilere, 'Yüksekten düştü' denildiği ortaya çıktı. Polisin, olayın düşme vakası olmadığını belirtmesi üzerine yapılan incelemede Fidan'ın bıçakla yaralandığı belirlendi. Fidan, buradaki müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

        TAKSİCİNİN İFADESİ ALINDI

        Tespit edilen taksici ise, Fidan'ın bir kişi tarafından aracına bindirildiğini ve o kişinin hastaneye geldikten sonra taksiden inip bölgeden ayrıldığını söyledi.

        ZANLI DA GÖZALTINA ALINDI

        Fidan'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili, 2 şüpheli ile Fidan'ı bıçakladığı saptanan Çetin Eren, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Eren, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğerleri ise 1'i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

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        #Diyarbakır
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