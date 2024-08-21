Yaylada sağım işi bittikten sonra elde ettikleri sütleri bidonlara doldurup araca bıraktıklarını belirten Nesrin Şeker, "Şu an sağımın yaptığımız sütlerin peynir dönemi başladı. Kimi kışlık için peynir, yoğurt yapıyor. Kimileri de sütleri satarak, evine katkıda bulunuyor. Bu işlerimizi bitirdikten sonra yorgun halimizle bile olsa yarım saat şarkılar söyleyip, halaylarımızı çektikten sonra yayladan dönüyoruz. Biz bu yorucu günü halay çekerek eğlenceli hale getirip günün stresinden kurtuluyoruz" dedi.