DHA

Çevresindeki sıradağlar ve Nehil Sazlığı nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

DHA'nın haberine göre ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyüne ise coğrafi konumu nedeniyle leylekler çok geliyor.

Köyde yaşayanlar, 7 yıldır leylek yoğunluğu yaşadıklarını söyledi. Elektrik direklerine, evlerin bacalarına ve ağaçlara yuva yapan leylekler, köylüler tarafından korunuyor.

Evlerinin bacasının 7 yıldır leyleklerin yuvası olduğunu belirten Talat Arslan, bu durumdan menun olduklarını söyleyerek, "Misafirlerimiz her yıl bahar aylarında gelip, yaz boyunca kalıp kışın ise göç ediyorlar. 6 ay gibi bir süre kalan leylekler, yavrularını beslemek için Nehil Sazlığı'nı kullanıyor. Biz de onları rahatsız etmemeye gayret gösteriyoruz. İç içe yaşamaya alıştık ve onları seviyoruz" dedi.