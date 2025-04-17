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        Haberler Gündem Eğitim Yükseköğretim kurumları hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

        Yükseköğretim kurumları hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

        Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 05:34 Güncelleme: 17.04.2025 - 07:18
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        Bazı yükseköğretim kurumlarına dair Cumhurbaşkanı kararları
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesinin adı Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı Finans Enstitüsünün adı Ticaret ve Finans Enstitüsü olarak değiştirildi.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Özbekistan'da, Semerkant Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bosna Hersek'te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

        Kararda, Bitlis Eren Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması yer aldı.

        Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Trabzon Tıp Fakültesinin Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmasına, fakülte adının Tıp Fakültesi olarak değiştirilmesine karar verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #Son dakika haberler
        #Cumhurbaşkanı kararı
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