Yüksek Sadakat'ten 'Rengarenk'

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Yüksek Sadakat, uzun bir aradan sonra gelen yeni albümü ‘Rengarenk’ ile sevenleri ile buluşuyor. Rock’tan reggae’ye, disco’dan surf rock ve saykodelik müziğe uzanan geniş yelpazesi ile dinleyiciye uzun bir yolculuk vaad eden albüm, ismini de bu çeşitlilikten aldı.

Albümdeki şarkıların söz ve müzikleri Kutlu Özmakinacı’ya, düzenlemeleri ise gruba ait. Türk rock ve pop müziğine çok sayıda klasikleşmiş şarkı kazandıran grup, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’in 15. yılını kutlamak için, şarkıyı disco formunda yeniden düzenleyerek albüme ‘bonus track’ olarak ekledi. Ayrıca çıkış şarkısı olarak seçilen ‘Öksüz Yel’ de akustik ve elektrikli iki versiyon olarak albümde yer alıyor.

Albümün kayıt ve miksleri grubun klavyecisi Uğur Onatkut’a, ‘Öksüz Yel’in her iki versiyonunda yer alan trompet sololar ise konuk müzisyen Hasan Gözetlik’e ait.

Grubun yeni albümü 'Rengarenk', tüm dijital platformlarda yerini aldı.