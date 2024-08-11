Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Fenerbahçe
        FB
        3
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Göztepe
        GÖZ
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Net Global Sivasspor
        SVS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Yüksek atlamada Hamish Kerr, altın madalyaya uzandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Yüksek atlamada Hamish Kerr, altın madalyaya uzandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler yüksek atlamada Yeni Zelandalı Hamish Kerr, altın madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:40 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek atlamada Hamish Kerr galip
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler yüksek atlama finali gerçekleştirildi.

        Yeni Zelandalı Hamish Kerr 2.36'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken ABD'li Shelby Mcewen aynı dereceyle (2.36) gümüş, Mutaz Essa Barshim 2.34 ile bronz madalya elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Habertürk Anasayfa