YSK'dan babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar hakkında karar

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmit’e bağlı kırsal Arpalık İhsaniye Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtar Orhan Süren, Hüseyin Güldibi ve Hasan Erdöl aday oldu.

249 seçmenli mahallede mevcut muhtar Orhan Süren 78, Hüseyin Güldibi 37, Hasan Erdöl ise 113 oy aldı. Mahallede ikamet eden O.K. isimli kişi, muhtar seçilen Hasan Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca aday Hasan Erdöl’ün dışarıdan seçmen getirdiği iddiasıyla İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti.

YSK'nın kararında, "Muhtar adayı Hasan Erdöl'ün isminin babasıyla aynı olduğu, bu durumun seçmeni yanılttığı belirtilmiş olsa da köy yerinde herkesin birbirini tanıdığı, babasının kendi adına herhangi bir seçim çalışması yapmadığı, ayrıca adı geçenin muhtar adaylığını basın aracılığıyla da duyurduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

MAZBATASINI ALACAK

Muhtar seçilen Hasan Erdöl, yaşanan olayın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Babam Hasan Erdöl benim adıma bile hiçbir komşumuza gidip de 'Oğluma oy verin' dememiştir. 'Pusula bastırmışlar, ayrı bir pusulası vardır' diyorlar. 3 muhtar adayının sayılmış olan pusularının içinde başka ibare veya azalar adına babama düzenlenmiş bir pusula olmadığı da sabittir ama seçim kurulunun bunu niye iptal ettiğini bir türlü anlayamadık" dedi.

Baba Hasan Erdöl ise, "Gezin, dolaşın bir vatandaş desin ki ‘Geldi oğluna veya kendine oy istedi.’ Tespit etsinler. Böyle bir şey yok. Ben de diyorum ki sakın ola bundan sonra bir kimse kendi adını çocuğuna koymasın. Yarın bir şey olduğu zaman böyle bizim gibi olmasınlar. Artık şaşırıyoruz biz. Biz hayret içindeyiz" şeklinde konuştu.

Kararın tebliğ edilmesinin ardından muhtar seçilen Erdöl mazbatasını alacak.