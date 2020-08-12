Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre paletli kepçeyle yokuş çıkan İsmail K, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başlayan tonlarca ağırlıktaki kepçe, park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi.
Facianın eşiğinden dönülen olayda, kepçenin eve girmemesi sonucu ucuz atlatıldı. Olay sonrası araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu.
ÜNLÜ YOUTUBER'IN ARACI PERT!
Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen sahipler ise gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Aracının kullanılamaz hale geldiğini gören ünlü Youtuber ve oyuncu Bilge Su Işık (20) ise uzun süre aracına baktı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
"HER TÜRLÜ FACİA OLABİLİRDİ"
Olay hakkında konuşan Bilge Su Işık, “Ben uyuyordum sonra beni komşum Ebru abla aradı. Zaten baya bir ses geldi, sonra buraya geldim arabama kepçe çarpmış. Aracım görüldüğü gibi pert oldu. Komşumun da farı patladı ve çizildi. Burada her zaman çok insan oluyor, her türlü facia olabilirdi. Neyse ki cana değil mala geldi. Şurada da ev var tatsız bir şey olabilirdi” dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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