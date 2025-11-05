Habertürk
        Haberler Dünya YouTube yüzlerce videoyu sildi | Dış Haberler

        YouTube yüzlerce videoyu sildi

        Youtube'un Filistin'de yaşanan insan hakları ihlâllerine dair yayınlanan çok sayıda videoyu sildiği ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:14 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:08
        Yüzlerce video silindi
        YouTube'un İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerini ortaya koyan yüzlerce videoyu sildiği ortaya çıktı.

        The Intercept'in haberine göre, ABD hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı İsrail'in işlediği iddia edilen savaş suçlarını örtbas etme çabası sürüyor.

        Bu kapsamda YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içerik ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı.

        Yaklaşık 2.5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan platform, Gazze'de İsrail'in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile ve sivillerin öldürülmesinde İsrail'in rolünü ortaya çıkaran bir video araştırması, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktığını ortaya koyan bir başka video dahil en az 700 video içeriğini sildi.

        YouTube, ayrıca, videoları paylaşan Filistinli insan hakları grupları Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezinin (PCHR) hesaplarını da platformdan kaldırdı.

        Öte yandan, kapatılan Filistinli grupların YouTube kanallarında, sivillerin öldürülmesi de dahil, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal ettiği iddia edilen olayları belgeleyen ve vurgulayan saatlerce süren görüntülerin de yer aldığı belirtiliyor.

        YouTube sözcüsü Boot Bullwinkle ise The Intercept'e söz konusu "sansür" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Google, (ABD'deki) geçerli yaptırımlara ve ticaret uyum yasalarına uymayı taahhüt etmektedir." dedi.

        "YouTube'un bu hamlesi failleri koruyor"

        3 Ekim'de YouTube kanalı silinen Batı Şeria merkezli insan hakları örgütü Al-Haq grubunun bir sözcüsü, YouTube'dan "içeriğin kurallarımızı ihlal ettiği" yönünde bir mesaj aldıklarını ve hemen hesaplarının kapatıldığını belirtti.

        Al-Haq sözcüsü yaptığı açıklamada, YouTube'un önceden uyarıda bulunmadan bir insan hakları örgütünün hesabını kapatmasını, ciddi bir ilke ihlali ve insan hakları ile ifade özgürlüğü açısından endişe verici bir gerileme olarak nitelendirerek "ABD yaptırımları, Filistin'deki hesap verebilirlik çalışmalarını engellemek ve Filistinlilerin sesini susturmak için kullanılıyor bu Filistinlilerin sesini daha da susturmak için bu tür önlemler altında hareket eden platformlar üzerinde de dalga etkisi yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        BM'nin Gazze'deki en eski insan hakları örgütü olarak tanımladığı Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR) ise yaptığı açıklamada YouTube'un bu hamlesinin "failleri hesap verebilirlikten koruduğunu" savundu.

        Grubun uluslararası savunuculuk görevlisi ve hukuk danışmanı Basel al-Sourani de YouTube'un PCHR'nin hesabını kapatma kararını eleştirerek, "YouTube, tüm çalışmalarımızın Filistin halkına karşı işlenen suçlar hakkında, özellikle 7 Ekim'de başlayan soykırımdan bu yana, gerçeklere ve kanıtlara dayalı raporlar sunmak olduğunu belirtmeme rağmen, Topluluk kuralları politikasına uymadığımızı söyledi.” bilgisini paylaştı.

        YouTube'nin İsrail'in insan hakları ihlallerini ortaya koyan videoları silmesine tepki

        "Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi" (Democracy for the Arab World Now-DAWN) Direktörü Sarah Leah Whitson, konuya dair yaptığı açıklamasında, YouTube'un söz konusu eylemini sansür olarak nitelendirerek "Filistinli insan hakları örgütlerinin paylaştığı bilgilerin bir şekilde yaptırımları ihlal ettiğini iddia etmek gerçekten zor. Bu Filistinli örgütlerin keyfi olarak belirlenmesine boyun eğip onları sansürlemek hayal kırıklığı yaratıcı ve oldukça şaşırtıcı.” ifadelerini kullandı.

        New York merkezli sivil toplum kuruluşu Anayasal Haklar Merkezi'nden avukat Katherine Gallagher ise olayı "skandal" olarak nitelendirerek, "YouTube'un, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına ilişkin kanıtları kamuoyunun gözünden uzaklaştırmak için (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin gündemini desteklemesi skandal." değerlendirmesinde bulundu.

        *Fotoğraf: Dilara İrem Sancar / AA, temsilidir

