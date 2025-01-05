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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'den son 3 maçta 5 gol! - Fenerbahçe Haberleri

        Youssef En-Nesyri'den son 3 maçta 5 gol!

        Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 3 lig maçında 5 gol attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 21:17 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:17
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          Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 17 ve 45+5. dakikalarda fileleri havalandırdı.

        • 3

          Son haftalarda çıkışını sürdüren 27 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ve Eyüpspor maçları sonrası bugün de gollere imza attı.

        • 4

          Faslı forvet bu müsabakalarda toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

        • 5

          Bu sezon ligde 8. golüne ulaşan En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

        • 6

          Youssef En-Nesyri, müsabakaya 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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