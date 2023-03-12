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Younes Belhanda rakibine tokat attı, kırmızı gördü

Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Trabzonspor maçında rakibine tokat attı ve VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü

Giriş: 12.03.2023 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL
Younes Belhanda rakibine tokat attı, kırmızı gördü
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

22. dakikada çalınan serbest vuruş sonrası Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Trabzonsporlu oyunculardan topu almaya giderken Bruno Peres'i ittirmesinin ardından tokat attı.

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, iki oyuncunun arasındaki olayı VAR'da incelendikten Belhanda'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Opta'nın aktardığına göre Faslı futbolcu 2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de altı kez ile en çok kırmızı kart gören futbolcu oldu.

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