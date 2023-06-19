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Başına yorgun mermi isabet eden Kerem hayatını kaybetti

Trabzon'da 10 Haziran günü evinin önündeki parkta oynadığı sırada başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralanan Kerem Can Özdemir (9), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören küçük çocuğun sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Saatler sonra ise acı haber geldi ve Kerem Can'ın yaşamını yitirdiği belirtildi

Giriş: 19.06.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Yorgun mermi 9 yaşındaki Kerem'i hayattan kopardı... - Son haberler
Yorgun mermi kabusunda kahreden haber!
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Haber Merkezi

Trabzon'da maganda kurşununun hedefi olan ve 9 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Kerem Can Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti. Saatler sonra ise acı haber geldi ve Kerem Can'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Kerem Can’ın annesi Fatma Özdemir (40) yaşanan olayın ardından 2 gün sonra erken doğumla bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

CİNAYET MASASI ARAŞTIRIYOR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü cinayet masası dedektifleri yaşanan olayın ardından bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.

Özel ekip birçok güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Ekipler Çukurçayır Mahallesi'ne yakın olan mahalleleri gezerek olayın yaşandığı gün silah atışı yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bu arada iki hafta erken doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre de ağır yaralanan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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