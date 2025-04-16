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        Haberler Dünyadan Yönetmenden Donald Trump'ın 'Evde Tek Başına 2' sahnesi yorumu: Sahneyi kesersem beni sınır dışı eder - magazin haberleri

        Yönetmenden Trump'ın 'Evde Tek Başına 2' sahnesi yorumu: Sahneyi kesersem beni sınır dışı eder

        'Evde Tek Başına 2'nin yönetmeni Chris Columbus, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllar önce filmdeki 7 saniyelik sahnesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Yönetmen, "Sahneyi kesemiyorum. Kesersem muhtemelen ülkeden gönderileceğim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:53
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        "Beni sınır dışı eder"
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        Ünlü yönetmen Chris Columbus, 'Evde Tek Başına 2' filminde Donald Trump'a rol vermesinden duyduğu pişmanlığı 33 yıl sonra itiraf etti. 1992 yapımı devam filminde Trump, Macaulay Culkin'in canlandırdığı 'Kevin McCallister' karakterinin otelde kendisine yol tarifi sormasıyla kısa bir süre kamera önünde görünüyordu.

        Chris Columbus, dedi The San Francisco Chronicle'a verdiği röportajda, Trump'ın filmin itibarını etkileme biçiminden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Columbus; "Yıllar sonra, bu bir lanete dönüştü. Keşke orada olmasaydı dediğim bir şeye dönüştü ama oradaydı. Benim için bir yük haline geldi. Keşke gitseydi" ifadesini kullandı.

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        "İTALYA'YA DÖNMEM GEREKİR"

        Donald Trump'ın sahnesini filmden istese de çıkaramayacağını anlatan Chris Columbus, Trump'ın göç politikaları hakkında alaycı bir yorum yaptı. ABD'de doğan ancak İtalyan kökenli olan Columbus; "Sahneyi kesemiyorum. Kesersem muhtemelen ülkeden gönderileceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya uygun olmadığım düşünülecek, bu yüzden İtalya'ya veya başka bir yere geri dönmem gerekecek" dedi.

        "ŞART KOŞTU"

        Sahibi olduğu New York'un ünlü oteli Plaza Otel'de çekilen sahnede Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu. Chris Columbus, yıllar önce Insider'a konuşurken de "Trump oteli kullanmamızı kabul etti. Ödemeyi yaptık ama aynı zamanda, 'Plaza'yı sadece beni de filme koyarsanız kullanabilirsiniz' dedi" aktarımında bulunmuştu.

        Chris Columbus

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        "FİLM BENİM SAYEMDE BAŞARILI OLDU"

        Filmin hayranları, yıllar boyunca Donald Trump’ın filmdeki sahnesinin kaldırılmasını istemiş ve filmin yıldızı Macaulay Culkin, Trump'ı filmden çıkarmak için bir kampanya bile başlatmıştı. Trump, yönetmenin açıklamalarının ardından filmde rol almasıyla ilgili; "Çok meşguldüm ve yapmak istemiyordum. Kabul ettim... 30 yıl sonra Columbus çıkmış ve benim filmde rol almak istediğimi söylemiş. Bu asla gerçek değil. O sahne filmin başarılı olmasını sağladı" demişti.

        Filmin görüntü yönetmeni Julio Macat da 2020'de verdiği röportajda, Donald Trump'ın filmin çekimleri sırasında kadraja zorla girdiğini söylemiş, Trump'ın bu talebi için "Tabii ki evet dedik, çünkü onun otelinde çekim yapıyorduk" ifadesini kullanmıştı.

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        #Chris Columbus
        #Donald Trump
        #evde tek başına 2

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