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        Haberler Magazin Yönetmen - senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti - Yücel Uçanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, ne zaman ve neden öldü?

        Yönetmen - senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti

        Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:46
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        • 1

          'Gurbetçiler', 'İyi Aile Robotu', 'Sığıntı', 'Atmaca Mehmet' ve 'Kralların Öfkesi' gibi dizi ve filmlerin yönetmeni Yücel Uçanoğlu, yaşamını yitirdi.

        • 2

          1960 - 2005 arasında sinema ve televizyon sektöründe yönetmenliğin yanı sıra senaristlik de yapan Yücel Uçanoğlu'nun vefatını ailesi duyurdu.

          Yücel Uçanoğlu’nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nden kaldırılacak. Ailesi, "Babamız Salahattin Yücel Uçanoğlu Hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21.11.2023 Salı günü öğle namazında kılınacaktır mütakip Beşiktaş Sinanpaşa Camii’nden kalkacaktır" açıklamasında bulundu.

        • 3

          1960'ta 'Yanık Ömer' ile yönetmenliğe başlayan Yücel Uçanoğlu, 4 filmin de yapımcılığını üstlendi.
          1966'da sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlenen Yücel Uçanoğlu'nun bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.

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