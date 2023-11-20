Yönetmen - senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti

1960'ta 'Yanık Ömer' ile yönetmenliğe başlayan Yücel Uçanoğlu, 4 filmin de yapımcılığını üstlendi.

1966'da sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlenen Yücel Uçanoğlu'nun bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.