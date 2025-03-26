İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İlker Canikligil hakkında, YouTube'da yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Bu kapsamda gözaltına alınan Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmişti.

Savcılıktaki işlemleri sona eren şüpheli, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

SEVK YAZISINDA SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMA YER VERİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin X isimli sosyal medya platformunda yayımlanan, 2 erkeğin konuştuğu anlara ilişkin 2 dakika 34 saniyelik video içeriğine ve kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

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Şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla "toplumun bir kısmını, siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği" aktarılan yazıda, ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan edip, suç işlenmesini tahrik ettiği belirtildi.

Yazıda, şüphelinin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, atılı suçların vasıf ve mahiyetiyle kanunda yazılı cezanın alt ve üst sınırları birlikte değerlendirildiğinde tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi. SORUŞTURMA HAKKINDA Şüpheli Canikligil, YouTube'da yayımladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunması ve sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklindeki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca açılan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınmıştı. TUTUKLANDI Yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.