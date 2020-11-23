Yönetmen Angelina

Angelina Jolie, Tom Hardy'nin yapımcılığını üstlendiği, foto muhabir ve savaş fotoğrafçısı Don McCullin'ın aynı isimli otobiyografisinden uyarlanan 'Unreasonable Behaviour' filmini yönetecek

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Angelina Jolie, İngiliz ünlü savaş fotoğrafçısı ve foto muhabir Don McCullin'ın aynı isimli otobiyografik kitabından uyarlanan 'Unreasonable Behaviour'ı yönetecek. Gregory Burke'ün senaryosunu kaleme aldığı film, çocukluk yıllarında yaşadığı büyük fakirlikten gelerek foto muhabirlikte önemli bir kariyer yapan ve fotoğraflarıyla yoksulluğa hapsedilmiş insanların hikâyelerini görünür kılan McCullin'ın hikâyesini anlatacak. Don McCullin'ın, savaşın etkilediği hayatlara olan empatisi ve savaşın gerçek yüzünü göstermesi ile ilintili olarak cesareti ve insanlığından etkilendiğini belirten Jolie, McCullin'ın hayatını beyazperdeye aktarmanın kendisi için bir onur olduğunu da ekliyor.