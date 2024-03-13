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        Haberler Yaşam Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik’in hayatı ve biyografisi

        Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında? Yonca Evcimik’in hayatı ve biyografisi

        Çıktığı televizyon programları, söylediği şarkılar ve oynadığı diziler ile popüler bir sanatçı olan Yonca Evcimik, bir dönemin Çılgın Bediş dizisi ile hafızalara kazınmıştır. Günümüzde Yonca Evcimik'in ne yaptığı ve biyografisi merak edilmektedir. Peki Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:33
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        Yonca Evcimik kimdir?
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        Ünlü oyuncu, sanatçı ve sunucu Yonca Evcimik’in aslen nereli olduğu merak ediliyor. Bir dönem Kanal D ekranlarındaki Şarkılar Bizi Söyler programına katılan Evcimik 1963 doğumlu bir sanatçıdır. 1977 yılında sanat hayatına başlamıştır ve kariyerinin başlangıcı çocuk tiyatrosu ile olmuştur. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü’nden mezun olarak kariyerine başlamıştır. Peki Yonca Evcimik nereli?

        YONCA EVCİMİK KİMDİR?

        İnternet kullanıcıları tarafından “Yonca Evcimik kimdir?” sorusu yoğun olarak sorulur. Şarkılarıyla ve danslarıyla gündeme damga vuran Evcimik, 1963 doğumlu Türk dansçı, oyuncu, sunucu, yönetmen ve yapımcıdır. Sanatçı, 1994- 1997 yılları arasında senarist Harun Özakıncı evli kalmıştır.

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        YONCA EVCİMİK KAÇ YAŞINDA?

        Hayranların en çok merak ettiği soruların başında “Yonca Evcimik kaç yaşında?” gelir. Asıl adı Fatma Yonca Evcimik olan sanatçı, 16 Eylül 1963 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sanatçının burcu Başak’tır ve şu anki yaşı 61’dir.

        YONCA EVCİMİK NERELİ?

        Aklınızdan “Yonca Evcimik nereli?” sorusu geçiyor olabilir. Sanat camiasında sükse yapmış Evcimik İstanbul doğumludur. Yüksek öğrenimine İstanbul’da devam eden sanatçı şu anda İstanbul’da yaşamaktadır.

        YONCA EVCİMİK HAYATI

        Yonca Evcimik hayatı 1963’te İstanbul’da dünyaya gözlerini açmasıyla başlamıştır. Yüksek öğrenimini tamamladıktan ve Bale Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1978- 1990 yılları arasında birçok müzikalde uzman şarkıcı ve dansçı olarak yer almıştır. Bunun yanı sıra bu tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yapmaya başlamıştır. Sene 1979’da Şan Tiyatrosu’na giren Evcimik; Ajda Pekkan Süperstar, Yedi Kocalı Hürmüz, Şen Sazın Bülbülleri ve Hababam Sınıfı gibi birçok tiyatro oyununda rol almıştır.

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        YONCA EVCİMİK’İN SOSYAL MEDYA YÖNÜ

        Çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken Yonca Evcimik, Şubat 2013’te bir web televizyon kanalı açmış ve bu kanalı internetten yayın yaparak yönetmeye başlamıştır. Kanalda Çiğdem Tunç ve Yeliz gibi önemli isimleri konuk alan sanatçının programları belli bir yayın akışı içinde sürekli güncellenmiştir.

        YONCA EVCİMİK’İN TV PROJELERİNDEKİ YÖNÜ

        Yonca Evcimik, ilk yıllarını tiyatro ile geçirdikten sonra birçok televizyon projesinde yer almıştır. 1993’te “Karambol Show” adlı bir program hazırlayıp sunan sanatçı, ünlü konukları ve dans şovları ile seyirciye keyif vermiştir. 1996 yılında “Çılgın Bediş” isimli dizide başrol oynayan Evcimik, bu dizi ile büyük sükse yapmıştır ve dizi bu güne kadar toplamda 18 kez yeniden yayınlanmıştır.

        2006 yılında ise “Benimle Dans Eder misin?” programı ile danslarını konuşturmuştur. Yarışmanın dört sezonunda yer alan sanatçı, 2007 yılında cumartesi günleri ekranlara sunulan “Yoncimik Harikalar Diyarı” isimli programda çocuklara hitap etmiş ve minik hayranlarının sevgisini kazanmıştır. Yonca Evcimik, ayrıca 2008 yılı yaz aylarında yayınlanan “İkizler” isimli yarışmada jüri üyesi olmuştur.

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        YONCA EVCİMİK’İN YAPIMCI YÖNÜ

        Aynı zamanda prodüksiyon işleriyle uğraşan Yonca Evcimik, yapımcı kimliğiyle de tanınmaktadır. “Çıtır Kızlar” ve “Birkaç İyi Adam” gruplarının albümlerinin prodüktörlüğüyle ilgilenen Evcimik, bu çalışmalar sırasında klip yönetmenliğine de girmiştir. Kendi kliplerinin yanı sıra başka sanatçıların şarkılarının video kliplerinin yönetmen koltuğunda da bulunmuştur. 2007 yılında Yeliz’in “Yalan” isimli şarkısının klibinin yönetmenliğinde bulunmuştur.

        YONCA EVCİMİK DİSKOGRAFİSİ

        Sanatçının albümleri aşağıda derlenmiştir;

        • 1991 – Abone
        • 1992- Kendine Gel
        • 1994- Yonca Evcimik '94
        • 1995- I'm Hot For You
        • 1998- Günaha Davet
        • 2001- Herkes Baksın Dalgasına
        • 2008- Şöhret- İbret Öyküsü
        • 2014- 15.

        Sanatçıya ait EP’ler ve Tekliler aşağıda listelenmiştir;

        • 1994- 8.15 Vapuru
        • 1995- I'm Hot For You
        • 1997- Yaşasın Kötülük
        • 2004- Aşka Hazır (EP)
        • 2005- Oldu Gözlerim Doldu
        • 2008- Şöhret (EP, PopKorn & Uğur Yıldıran U.UR)
        • 2010- Tweetine Bandım
        • 2011- Seni Hâlâ Seviyorum
        • 2012- Yallah Sevgilim
        • 2016- Aha!
        • 2017- Kendine Gel (feat. İrem Derici & Gökçe)
        • 2017- Ortaya Karışık (EP)
        • 2020- Ayıp Şeyler
        • 2022- Vurula Vurula
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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