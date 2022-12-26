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Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte TIR çarptı!

İstanbul'da acı bir kaza meydana geldi. Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte TIR çarptı. Feci olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken, eşi yaralandı

Giriş: 26.12.2022 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte TIR çarptı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte TIR çarptı!
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DHA

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen karı kocaya TIR çarptı. TIR'ın altına kalan kadın hayatını kaybederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, ilçede saat 12.30'da iddiaya göre araçlar ilerlediği sırada Kafiye Kaygusuz (70) ile Bekir Kaygusuz çifti yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada yoldan geçen Serdar Kara yönetimindeki TIR, Kaygusuz çiftine çarptı. Kazada Kafiye Kaygusuz TIR'ın altında kalırken, Bekir Kaygusuz yol kenarındaki refüje savruldu.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri TIR'ın altında kalarak yaralanan Kafiye Kaygusuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hafif yaralı Bekir Kaygusuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri TIR şoförü Serdar Kaya'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Ekipler, kazanın yaşandığı yere şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından Kafiye Kaygusuz'un cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanığı Ahmet Aytekin, "Kadın kocasıyla yolda yürüyordu. TIR şoförü görmedi herhalde. Kadını altına aldı. TIR durdu ama kadın hayatını kaybetmişti. Kocası da çimlere düştü" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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