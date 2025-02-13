Yoldan geçeni taşladı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Seyir halindeki otomobillerin üzerine atladı, otobüsü kovaladı. Restorana girip garsonlara tükürdü. Kaçarken araçları taşladı. Yetmedi tanımadığı birinin evine girip oturdu. İstanbul Pendik'i birbirine katan o gencin o anları kameralara yansıdı.
Giriş: 13.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:19
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Seyir halindeki otomobillerin üzerine atladı, otobüsü kovaladı.
Restorana girip garsonlara tükürdü.
Kaçarken araçları taşladı.
Yetmedi tanımadığı birinin evine girip oturdu.
İstanbul Pendik'i birbirine katan o gencin o anları kameralara yansıdı.
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