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        Haberler Gündem İstanbul Yoldan geçeni taşladı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yoldan geçeni taşladı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Seyir halindeki otomobillerin üzerine atladı, otobüsü kovaladı. Restorana girip garsonlara tükürdü. Kaçarken araçları taşladı. Yetmedi tanımadığı birinin evine girip oturdu. İstanbul Pendik'i birbirine katan o gencin o anları kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:19
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        Yoldan geçeni taşladı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Seyir halindeki otomobillerin üzerine atladı, otobüsü kovaladı.

        Restorana girip garsonlara tükürdü.

        Kaçarken araçları taşladı.

        Yetmedi tanımadığı birinin evine girip oturdu.

        İstanbul Pendik'i birbirine katan o gencin o anları kameralara yansıdı.

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