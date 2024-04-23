Çorum'da yolcu otobüsünün arıza yapan TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum- Samsun kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan 9'u ambulanstaki tedavilerinin ardından başka bir otobüs ile yola devam ederken, 1 kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.