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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var! - Son dakika haberleri

        Çorum’da yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı

        Çorum'da bir yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:23
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        Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Yaralılar var
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        Çorum'da yolcu otobüsünün arıza yapan TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum- Samsun kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi.

        Ramazan S. idaresindeki yolcu otobüsü, arıza yapan ve yol kenarında duran Nuh G. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        1'İ AĞIR 10 YARALI VAR

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Yaralılardan 9'u ambulanstaki tedavilerinin ardından başka bir otobüs ile yola devam ederken, 1 kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #çorum
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