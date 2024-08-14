Yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı: 3 yaralı
İstanbul Üsküdar'da, yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Kazada yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralanırken, Harem Sahil Yolu Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
D-100'ün Harem Sahil Yolu Üsküdar istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, yolcu almak üzere Haydarpaşa Gümrük durağında durdu.
Aynı yönde seyreden şehirlerarası yolcu otobüsü durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Harem Sahil Yolu Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.