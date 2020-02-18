DHA

Niğde'de yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, halk otobüsü şoförünü sopayla darbetti.

Bor Caddesi üzerinde özel halk otobüsü şoförü M.E. ile otomobil sürücüsü A.E., sıkışan trafikte, yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Oskar Durağı'na geldiğinde otomobilinden inen A.E., otobüse binip sürücü M.E.'ye vurmaya başladı. M.E. de yanındaki sopayı alıp, karşılık verdi.

A.E., otobüs şoförünün elinden aldığı sopayla dehşet saçtı. Şoföre defalarca vuran A.E.ye yolcular engel olmaya karar verdi. Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgaya müdahale eden otobüs yolcuları, tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

A.E. gözaltına alınırken, otobüs şoförü M.E. ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, iki sürücü de birbirinden şikâyetçi oldu.