Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti

Kağıthane'de önünde ilerleyen kamyonete selektör yaparak yol isteyen taksi şoförüne öfkelenen kamyonet şoförü, hızla ilerleyerek taksiye çarptı.

DHA'nın haberine göre tutanak tutmak için taksiden inen şoföre, kamyonet şoförü ve yanındakiler saldırdı. Saldırganlar, kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksi şoförü Kıvılcım Aktaş, "O gün Kartal'dan 4 yolcuyu aldım. Biri Türk, 3 tanesi yabancı uyrukluydu. Bana Haliç Kongre Merkezi'ne gideceklerini söylediler. Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu'na kadar gittik. Sonra malum dehşeti yaşadığımız kamyonla karşı karşıya kaldık. Kamyon bir anda sol şeride geçince kendisi çok da yavaş seyrediyordu. Selektör yaparak yol vermesini istedim. Kendisi sağa doğru geçti. Ben de sol şeritten ilerliyordum. Kamyon beni bariyerlere doğru sıkıştırdı. Yolcularla o an çok panik yaşadık. Bayağı bir korktuk" dedi.

"BENİ YAKALADILAR YERE ATTILAR YERDE DE TEKMELEDİLER"

Aktaş, "Ben olayın kapandığını düşünerek 96-97 kilometre hızla TEM Bağlantı Yolu'ndan Okmeydanı istikametine doğru ilerliyordum. Ardından bir anda kamyon korkunç bir şekilde bize çarptı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Yolcular bir yandan İngilizce korktuklarını söylüyor. İngilizcemle kendimce rahatlatmaya çalışıyorum onları. Yolculardan biri baygınlık yaşadı. Çok anlık vermem gereken bir karar vardı. Bayanı arabamda olan kolonyayla biraz sakinleştirdik. Yaşadığımız hasardan ötürü kendilerini takibe aldım. Amacım zabıt tutmaktı. Zabıt tutmak için arabamdan aşağı indim. Beyefendiye hasardan dolayı zabıt, tutanak tutalım diye söyledim. Direk bana yumruk atarak, 'Sen kimsin ki biz seninle zabıt tutalım' dedi. Arabadan 2-3 kişi inmeye başladı. Sağ olsun Türk yolcu arabadan indi bana yardım etmek için. Üzerime 5 kişi koşunca ben ne yapacağımı şaşırdım. Arabamda bayılan bir turist hanımefendi var. Olayın şokuyla ben daha fazla şiddet yaşamamak için geri geri kaçtım. Orada beni yakaladılar yere attılar yerde de tekmelediler. O 4 dakikalık süre içinde ben ölümle burun buruna geldim. Yolcularımla beraber ne yapacağımızı şaşırdık. O an polisi aradık. Tek çaremiz polisi ve ambulansı aramaktı. Bütün hukuki işlemleri başlattık. Şu an kayıplar. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.