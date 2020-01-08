Yokluktan milyonerliğe bir başarı hikayesi!

Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Türkiye'de birçok ilke imza atan iş adamı Ataman Özbay, eşiyle beraber kurduğu ıslak mendil markası Uni’yi 2012'de eşi Simten Özbay'ı kaybettikten sonra Eczacıbaşı Grubu’na sattı. Girişimci ruhu ve tecrübeleriyle gençlere ilham olan Ataman Özbay, başarılarla dolu hayatını Habertürk'e anlattı.

"ÇOK FAKİR AMA ÇOK MUTLU BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

"7 yaşında bindiğim kamyonun freni patladı ve hayata yuvarlandım" ve "Aşk Bu: Başarı ve Mutluluğun Sırrı Değerlerle Yaşamak" kitaplarının yazarı olan Özbay, bu günlere gazete satmaya başlayarak geldiğini söylüyor. İzmit'te çok fakir ama çok mutlu bir ailede büyüdüğünü söyleyen Özbay, iş hayatına ilkokul yıllarında başladığını belirtti.

"Okul hayatım boyunca hem okudum hem çalıştım" diyen Ataman Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "7 yaşımda annemle beraber bindiğim otobüsün freni patladı. Herkes atladı, sadece annem ile ben kaldık. Araç uçuruma doğru giderken şans eseri bir ağaca çarptı ve durdu. Ben o gün kekeme oldum. Kekemeliği yenmek için gazete satmaya başladım, bu sayede de yendim" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK ADİSYONU YAPTI

Özbay, icat ettiği bir çok şeyde ihtiyaçları gidermekten esinlendiğini kaydeden Özbay, "Henüz öğrenciyim, bir gün lokantaya gittim. Hesapların gazetelerin yan tarafındaki boşluklara yazılarak yapıldığını gördüm. Böylece matbaada kullanılmayan kağıtları keserek bir araya getirdim ve Türkiye'de ilk kez adisyonu yaptım. Sonraki süreçte yaptığım bu defterleri bazı lokantalara satmaya başladım" diye konuştu.

HUKUK FAKÜLTESİNE GİTMEK İSTEDİ AMA...

Lise bitene kadar gazete sattığını söyleyen Özbay, "Üniversiteyi kazandım, Hukuk okumak istiyordum ama o dönem bana Eczacılık'tan daha çok para kazanabileceğimi söylediler ben de eczacı oldum. İlerleyen yıllarda kendi matbaamı kurdum ve Trakya'nın en büyük matbaasının sahibi oldum" dedi.

Peki, Hukuk Fakültesi'ne gidememek içinizde ukde olarak kaldı mı? sorusuna, "Hiçbir zaman içimde ukde kalmadı. Yine sorsalar yine eczacı olurdum" cevabı verdi.

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETMENİNE AŞIK OLDU VE...

Üniversitede öğretmenine aşık olduğunu söyleyen Ataman Özbay, "Eşimle 1968’de evlendik. Ben bu zamana kadar hep ona layık olmak için çalıştım. Ben sevgi dolu bir ailede büyüdüm, eşimle evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu ama mutluyduk. Eşimin, çocuklarımın gözünün içine bakıyordum. Çocuklarım da böyle mutlu bir ailede büyüdü.

Gelirlerimiz artmaya başlayınca Hayrabolu'da eczane açtık. Çocuklarımız büyüyünce iyi eğitim alsınlar diye İstanbul'a geldik ve Sirkeci'de bir eczane açtık. O dönem ecza deposu diye bir kavram yoktu, ilk ecza deposunu kurdum. Fransa seyahatimde silindir bir kutuda gördüğüm kağıt mendillerden sonra ıslak mendil üretmeye karar verdim. Makinesini kendim icat ettim, böylece Uni markası doğmuş oldu. Ardından makyaj silme mendillerini yaptım. Hasta bakımı için saç yıkama bonesi, sonrasında ıslak tuvalet kağıdı gibi bir çok icadım var. Bunların hepsi bir ihtiyaçtan kaynaklanıyordu, bugün bile kullandığım eşyaları nasıl daha efektif bir hale getirebilirim diye düşünüyorum" dedi.

HAYAT ARKADAŞINI KAYBEDİNCE...

44 yıllık hayat arkadaşını kaybedince Uni'yi Eczacıbaşı Grubu’na sattığını söyleyen Özbay, "Hala eşime layık olmak için çalışıyorum. Seminerler veriyorum, okullarda öğrencileri ziyaret ediyorum, onlara tecrübelerimi anlatıyorum" diye konuştu.

"GELECEĞİMİ BÖYLE İNŞA ETTİM"

Özbay, henüz ilkokul yıllarındayken çalışmaya başlamasının kendisine çok şey kattığını söyleyerek, "O dönem arkadaşlarım oyunlar oynarken ben matbaada bilgili insanlarla, okumuş yazmış kişilerle vakit geçirirdim, işte ben geleceğimi böyle inşa ettim" dedi.

Edindiği tecrübeleri kendisiyle beraber götürmenin haksızlık olacağını düşündüğünü sözlerine ekleyen Özbay, tüm birikimlerini yazdığı kitaplara aktardığını dile getirdi.