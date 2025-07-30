YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2025/2 YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu

YÖKDİL sonuçları ile ilgili tarih detayı ÖSYM'den geldi. ÖSYM tarafından 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı. Peki, 2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçları hangi tarihte duyurulacak?