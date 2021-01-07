Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav tarihinde ertelemeye gidildi. Peki ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi belli mi? İşte detaylar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavının tarihi henüz belli olmadı.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.