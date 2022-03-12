YÖKDİL SINAVI ERTELENDİ Mİ?

YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son dakika gelişmelerini merakla takip ediyor. 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın kar yağışı sebebiyle iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Bu konuyla ilgili ÖSYM tarafından herhangi bir duyuru yayınlanmadı.