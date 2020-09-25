YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı

AA

YÖK, Pamukkale Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 9 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.

Başvurular, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.