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Yok böyle bir değişim! Survivor Cemal Can Canseven'in kilolu hali sosyal medyaya damga vurdu! Eski halini kimse tanıyamadı!

Yok böyle bir değişim! Survivor Cemal Can Canseven'in kilolu hali sosyal medyaya damga vurdu!

Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can Canseven'in eski hali gündeme geldi. Sosyal medyada ilgi odağı olan Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrolü paylaşan Canseven'in Kahraman adında bir şarkısı da bulunmaktadır. Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, kilolu halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İşte, değişimiyle ağızları açık bırakan Cemal Can Canseven'in kilolu hali...

12.07.2022 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor 2020 yarışma programına damgasını vuran Cemal Can Canseven, adını geniş kitlelere duyurdu.

  • Survivor 2020 şampiyonu olan Canseven, yarışmadaki performansıyla beğeni topladı.

  • 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemal Can'ın annesi Rizeli, babası ise Selanik göçmenidir.

  • İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaya başlayan Canseven, arkadaşının tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

  • Kahraman isimli bir şarkı çıkaran ünlü isim, İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ile başrolü paylaştı.

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