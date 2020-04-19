YÖK Başkanı Saraç, pandemi günlerinde Türk yükseköğretiminde uzaktan eğitimi anlattı:

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu, dünya akademi camiasının izlediği University World News'de yayınlanan makalesinde, küresel salgın sürecinde Türk yükseköğretiminde uzaktan öğretime ilişkin izlenen yol haritası ve eğitimin sekteye uğramadan devam etmesine yönelik alınan tedbirleri anlattıklarını aktardı.
- "Bu hazırlık Türkiye'nin daha hızlı karar almasını sağladı"
YÖK'ten alınan bilgiye göre, "Yükseköğretimde Online Eğitime Yönelik Ulusal Bir Yol Haritasının Hazırlanması" başlıklı makalede Saraç, dünya genelinde yükseköğretim sistemlerinin, Ocak 2020 sonrasında aynı kalmayacağına işaret etti.
Pandeminin bulunduğu ülkelerde üniversitelerin nasıl etkilendiğinin, Türkiye'de görülmesinden bir ay önce YÖK'ün Uluslararası İlişkiler Dairesi tarafından incelemeye alındığını aktaran Saraç, Avrupa, ABD ve Uzakdoğu'da belirlenen ülkelerin resmi otoritelerinin ve başarılı üniversitelerinin yol haritalarının incelenmeye ve raporlandırılmaya devam ettiğini belirtti.
Bu hazırlığın Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesine ve ABD'deki pek çok üniversiteye göre daha hızlı karar almasını ve net uygulamalar için düzenleme yapmasını sağladığını anlatan Saraç, YÖK'ün online eğitime geçiş çalışmalarını özetledi.
- "Uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz"
YÖK Dersleri Platformu aracılığıyla dijital ders materyaline ihtiyaç duyan üniversitelere destek sağlandığını kaydeden Saraç, "Şu anda Türkiye'nin önde gelen 4 üniversitesinin bu platformda 2 binin üzerinde açık ders materyali bulunmaktadır. Dileyen herkes bu materyalleri indirebilmektedir." bilgisini verdi.
Uzaktan eğitim sürecinde alınan kararları anlatan Saraç, "Daha az bölgelerimizde yaşayan öğrencilerimiz, internet sorunu ve olanaklarının fazla olmaması sebebiyle bazı sorunlar yaşayabiliyorlar ancak bölge belediyeleri ve yetkililer bu sorunlara çözümler getirebiliyor. Genel olarak baktığımızda uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.
Saraç, kaleme aldığı makalede şunları kaydetti:
"Kampüslerimiz, fiziki olarak kapalı olsa da akademisyenler ve öğrencilerle uzaktan eğitimle iletişim içindeyiz. YÖK olarak üniversite rektörlerimiz, Yürütme Kurulu üyelerimiz ve komisyonlarımız ile uzaktan eğitim konusunda daha inovatif çözümler bulmaya da gayret ediyoruz. İnovatif ve daha etkili çözümler de bulmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki hepimizin hayali sınıflarımızda yüz yüze eğitimlere döneceğimiz günlerdir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!