Yoğun bakımdaki İbrahim Yıldız için çağrı

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta, Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem'"de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor.

Oyuncu Bahar Şahin; "İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum" dedi.

Bahar Şahin Şahin, bir sonraki paylaşımında da "Lütfen hızlı bir şekilde yayalım" notuyla Yıldız'ın kana ihtiyaç olduğunu duyurdu.