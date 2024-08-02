YKS tercih süresi ne zaman bitiyor, kaç gün oldu? YKS tercihleri nasıl yapılır?
ÖSYM'den YKS tercih süresi için son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklama sonrası Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerindeki sürede iki gün değişikliğe gidildi. Toplamda 24 tercih hakkı bulunan üniversite adayları tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlamaya çalışıyor. Tercihler sonrası ise üniversite kayıtları başlayacak. Peki YKS tercih süresi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, kaç gün oldu? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih ekranı ve süresi
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YKS tercihleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM, YKS tercihlerinin uzatıldığını açıkladı. Yerleştirmelerin ardından üniversitelere kayıt işmeleri başlayacak. İyi bir üniversiteye gitmek isteyen adaylar YKS tercihlerini zamanında tamamlamaya çalışıyor. Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacak. Peki YKS tercih süresi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, kaç gün oldu?
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YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM, YKS tercih süresinin 4 Ağustos 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos'a uzatıldığını açıkladı:
"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi, depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Üniversite tercihlerinde bulunan adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilirler.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuçbelgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylaratebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerineyerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıtiçin aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkinbelgelerini 31 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenentarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.