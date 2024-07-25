YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu tercih süreci devam ediyor. 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan tercihlerin ardından gözler, YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler ÖSYM'nin 'AİS' ekranı üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...
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YKS tercih süreci 25 Temmuz Perşembe günü itibarıyla başladı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından, adaylar belirtilen tarihler arasında taban puanı, başarı sıralaması ve sınav sonucu ölçüsünde tercihlerini yapabilecek. Tercihlerini yapan adaylar için, "2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte 2024 YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.
Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.