YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

Üniversite yerleştirme sonucu ile ilgili ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk bir hayli arttı. Adaylar bir yandan YKS tercih sonucu sorgulama işlemini yaparken bir yandan da "2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusuna cevap arıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve üniversite yerleştirme sonucu ile ilgili tüm bilgiler...

Üniversite adayları için heyecanlı günler... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihlerini yapan milyonlarca aday, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Zira, YKS tercih sonuçları ile beraber adayların üniversite hayalinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği belli olacak. YKS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz ise kayıt süreci başlayacak.

İyi bir üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döken binlerce aday YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında tamamladı. Toplamda 24 tercih hakkı olan öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri tercih listesine ekledi. Adayların gözü 2022 YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 18-19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı. Büyük bir heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS tercih sonuçları henüz belli olmadı.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.