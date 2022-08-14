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YKS tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuç linki - YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 5 Ağustos günü sona eren tercih sürecinin üzerinden 10 gün geçti. Üniversite adayları heyecan içerisinde YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2 yıllık üniversite yani ön lisans ve 4 yıllık üniversite yani lisans bölümleri için yapılan YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı. İşte 2022 YKS tercih sonuçları sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası...

14.08.2022 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Temmuz itibarıyla başlayan tercih işlemleri 5 Ağustos Cuma günü sona erdi. Tercih işlemleri devam eden milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS tercih sonuçları sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası...

  • YKS TERCİHLERİ 5 AĞUSTOSTA BİTTİ!

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Tercih süreci 5 Ağustos tarihinde bitti.

  • 2022 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

    YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.

  • YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre; ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler. YKS ek tercih tarihi hakkında henüz net bir tarih belirtilmedi.

     

  • YERLEŞTİRME HANGİ PUANA GÖRE YAPILACAK?

    Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

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