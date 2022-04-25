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YKS takvimi belli oldu! ÖSYM 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının 7 Mart'ta sona ermesinin ardından üniversite hayali kuran öğrenciler sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 3 aşamada geçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman olacak, sınava kaç gün kaldı gibi soruların yanıtları haberimizde...

25.04.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
YKS takvimi belli oldu! ÖSYM 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı?

Sınava sayılı günler kala öğrenci ve velilerin gözü YKS'ye çevrildi. Üniversite hayalini kuran öğrenciler çalışmalarının karşılığını alabilmek için ter dökecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları ne zaman sorusu ise gündemdekini yerini koruyor. Peki üç oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı, tüm bu soruların yanıtı haberimizde...


YKS SINAVI TARİHLERİ 2022

YKS sınavı bilindiği üzere 3 aşamada gerçekleşecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022


Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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