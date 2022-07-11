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YKS sonuçları için tarih belli oldu! 2022 YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuç tarihi

YKS sonuçları için tarih belli oldu! 2022 YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18-19 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ardından sözler YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 2022 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. İşte, milyonların beklediği tarih...

11.07.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Üniversite sınavı olarak da adlandırılan YKS sınavı Haziran ayında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle sınavda ter döken milyonlarca öğrencinin gündeminde "2022 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusu yer alıyor. İşte, ÖSYM ile TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih....

  • YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.

  • 2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

  • YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 

  • ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

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