YKS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözler "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorusuna çevrildi. Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından ÖSYM, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih....