YKS SINAV SÜRESİ UZATILDI MI, NE KADAR OLDU?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. YÖK tarafından yapılan açıklamada "Sınavuın geçerliliği ve ölçücülüğü arttırılmıştır. Adaylar daha az stresle sınava daha fazla odaklanacaklardır" denildi.