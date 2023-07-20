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        YKS sayısal birincisi Mustafa Özcan: Son sene 200 bin soru çözdüm

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda Türkiye 1'incisi olan Mustafa Özcan, "Son senede yaklaşık 200 bin soru çözdüm" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:03
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        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
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        2023-YKS’de AYT sayısal 1'inciliğini Mustafa Özcan ile Namık Emre Acar paylaştı. Aynı zamanda 496 puan ile Temel Yeterlilik Testi’nde Türkiye 2’ncisi, 500 tam sayısal puan ile 2023-YKS AYT 1'incisi olan Mustafa Özcan, YKS hazırlık sürecinin başından sonuna kadar çok yoğun bir süreç olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman bırakmamak lazım. Sürekli eksikliklerini fark edip, onları hemen diğer kitaplardan yardım alarak kapatmak, bol deneme, bol soru çözmek, kitap okumak, dinlenmek bunları yapınca başarı geliyor bence" dedi.

        "BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İSTİYORUM"

        İlkokuldan bu yana sistematik bir ders çalışma düzeni olduğunu belirten Özcan, "Geçen yıl eylülden itibaren hazirana kadar sürekli çalıştım. Öğretmenlerimden destek aldım, soru çeşitliliği gördüm, hedefimi büyük tutup ona göre motivasyon sağladım. Kendi içimde birincilik isteğim vardı; ama 'büyük konuşmak olabilir' diye çok söylemiyordum. Çok da mutluyum. Kitap sayısını bilmiyorum; ama yaklaşık 200 bin soru çözdüm bu son senede" dedi.

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        Özcan, ailesinin haberi alır almaz çok mutlu olduğunu, kendisinin ise ‘oley’ çektiğini belirterek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okumak istediğini söyledi.

        Mustafa Özcan’ın annesi Derya Özcan (44) ise, "Sınav sonrasında netlerine baktık, doğru- yanlışlarını kontrol ettik. Bunu bekliyorduk, hata payı bıraktık; ama beklediğimiz bir sonuçtu. Sadece somut hale gelince çok daha mutlu olduk. Kelimelerle anlatılması pek mümkün olmayan bir durum. Başarılarının devamını diliyorum inşallah" diye konuştu.

        OKULDAN 2019'DA DA 1'İNCİ VE 3'ÜNCÜ ÇIKMIŞ

        Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Baki Gencer da 2019-YKS’de okullarından hem Türkiye 1’incisi hem de Türkiye 3’üncüsü çıktığını hatırlatarak, "Mustafa’nın okula gelip kaydolması bu yüzdendi. Mustafa ailesiyle taşradan geldi, okulumuza yakın bir bölgede ev tutarak öğrencimiz oldu. O dönemdeki birinciden gelip de burada 1’inci olması bizim açımızdan çok gurur verici, mutluluk verici. Mustafa o dönemki geliş amacına her yıl uygun davranarak, çalışarak, gayret ederek bu amacı gerçekleştirdi" dedi.

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