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YKS saat kaçta başlıyor ve saat kaçta bitiyor? YKS sınavı kaç dakika sürecek? TYT sınav saati 2022! Üniversite sınavı kaç dakika sürecek? AYT TYT ve YDT sınav saati!

YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? YKS sınavı kaç dakika sürecek? TYT sınav saati 2022!

Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sayılı saatler kala heyecan içindeki öğrenciler ve yakınları sınav saatinde değişiklik olup olmadığını ve sınavın süresine dair detayları araştırıyor. Peki, TYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

18.06.2022 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav saatleri için geri sayım devam ederken yaklaşık 3 milyon sınav katılımcısı ÖSYM tarafından paylaşılan sınava dair detayları merak ediyor. Peki, YKS saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? TYT, AYT, YDT sınav saatleri ne? İşte, ÖSYM takvimi ile YKS sınav tarihleri ve sınav süresine ilişkin tüm bilgiler...

  • ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Tüm sınav merkezlerimizde, sınav koordinatörlerimizin koordinasyonunda, illerde rektörlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için il ve ilçelerde alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşülmektedir. 

    2022-YKS tüm sınav merkezlerimizde eş güdüm içerisinde uygulanacaktır. Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

  • ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS  3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

    YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!

    2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

  • 2022 YKS SINAVI NE ZAMAN? 

    İlk oturum saat 10.15’te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022 

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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