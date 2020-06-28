YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları, bugün de ikinci oturum AYT heyecanını yaşadı.
AYT, saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
AYT'de 40 sorudan oluşan "Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1" testinde adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.
Sınavın "Sosyal Bilimler-2", "Matematik" ve "Fen Bilimleri" testlerinde adaylara 40'ar soru soruldu. Sosyal Bilimler testinde "Tarih-2" ve "Coğrafya-2"den 11'er, felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. "Fen Bilimleri" testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.
2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu oldular, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 barajı, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.
- Sınavda koronavirüs önlemleri
Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı.
İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturan adaylardan isteyenler, sınav süresince maskelerini çıkardı.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.
Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.
- YKS, YDT ile sona erecek
YKS'nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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