2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İlk başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödenmektedir.

Buna göre 2025 YKS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 675 TL olacak. Adaylar, girecekleri her oturum için ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda olacak. YKS’nin üç oturumuna da katılım gösterecek adaylar toplamda 2.025 TL ödeme yapacak.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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