YKS geç başvuru için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre YKS için 3 gün olarak açıklanan geç başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvuru yapmak için bugün son gün. Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2025 YKS geç başvuru ekranı, ücreti ve TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...
- 1
Üniversite sınavı için geri sayım başladı. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran ayında gerçekleştirilecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 11 Mart’ta başlayan YKS geç başvuruları, bugün sona erecek. Peki, YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereden ödenir? İşte, 2025 YKS geç başvuru ekranı ve ücreti ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri hakkında detaylar…
- 2
2025 YKS GEÇ BAŞVURU İÇİN SON GÜN!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) geç başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YKS geç başvuruları, 13 Mart Perşembe günü saat 23:59’da sona erecek.
- 3
2025 YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru süreci şu şekilde ilerleyecek:
AİS Girişi: Adaylar, ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapacak.
Sınav Seçimi: Girmek istedikleri sınav oturumlarını seçerek başvurularını tamamlayacak.
Ödeme İşlemi: Geç başvuru ücretini belirtilen ödeme kanallarından yatıracaklar.
- 4
2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İlk başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödenmektedir.
Buna göre 2025 YKS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 675 TL olacak. Adaylar, girecekleri her oturum için ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda olacak. YKS’nin üç oturumuna da katılım gösterecek adaylar toplamda 2.025 TL ödeme yapacak.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
- 5
2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
- 6
YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
-
- 7